«Беспощаден в этих вопросах». В Кремле рассказали о судьбе потерявших записку для Путина

Историю с утерянной запиской, о которой во время «Прямой линии» вспомнил Владимир Путин, продолжил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос о санкциях для рассеянных подчинённых он ответил туманно.

«По крайней мере, те, кто потерял записку, больше ничего не теряли», – заявил Песков в программе «Москва.Кремль.Путин», которая вышла на телеканале «Россия 1» 23 июня. Он подчеркнул, что об этом можно говорить с уверенностью.

Владимира Путина его пресс-секретарь назвал беспощадным в вопросах обращений россиян. По его словам, президент щепетилен с каждой просьбой, даже если она написана на клочке бумаги и завёрнута в газету, но ознакомиться с содержимым сразу не может.

«Это же столпотворение происходит, – объясняет Песков. – Когда машина доезжает или до самолета, или до места проведения совещания, он вызывает помощников и спрашивает, где письмо. И он не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо».

Как стало известно на «Прямой линии», происходит это не всегда. Президент со слезами на глазах рассказал, что ему до сих пор стыдно за непрочитанную записку, которую ему передала упавшая на колени женщина. Позднее журналисты выяснили, что покоя Путину не даёт случай во время его рабочей поездки в Коми в 2010 году, и узнали, о чём просила женщина. Как уточнил Дмитрий Песков, найти её так и не удалось.