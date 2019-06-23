На Украине самолет Ан-2 загорелся после аварийной посадки

Самолет Ан-2 в Полтавской области Украины загорелся после аварийной посадки. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Об этом 23 сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 23 июня около 10 часов утра вблизи села Мельницы Лохвицкого района.

«Во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием. В 11:00 возгорание самолета Ан-2 подразделением ГосЧС ликвидировано», — рассказали спасатели.

Пострадавшие получили незначительные травмы. Данных о погибших не поступало.