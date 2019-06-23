У ресторана на Обводном с ножом напали на приезжего. Лысый агрессор сбежал на костылях

Полиция Адмиралтейского района Петербурга ищет обидчика иностранцев, ударом ножа отправившего одного из них в реанимацию. Из примет – бритая голова, костыли и отсутствие левой ноги.

Как стало известно «Фонтанке», за полчаса до полуночи 22 июня от автовокзала на набережной Обводного канала скорая забрала 28-летнего приезжего из Узбекистана с проникающим ножевым ранением в области сердца. Пострадавшего в шоковом состоянии поместили в реанимацию.

Получить объяснения от его приятеля удалось с трудом. Путаясь в русских словах, он рассказал, что проводил вечер с другом в кафе «Золотая рыбка» неподалёку от автовокзала. Восточную кухню разбавляли алкоголем и общением, но общего языка с одним из посетителей не нашли. Объясняться вышли на улицу, где оппоненту отказала выдержка и он пошёл на них с ножом.

Своего обидчика описали как невысоко лысого мужчину лет 30-ти, без левой ноги и на костылях. После ссоры с иностранцами он двинулся по улице Розенштейна в сторону Кировского района.