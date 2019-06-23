В Дагестане в ходе перестрелки ликвидировали двух сторонников «Исламского государства»

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» были убиты в Хасавюртовском районе Дагестана в результате перестрелки с полицейскими Об этом 23 июня сообщает МВД региона со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Перестрелка произошла вечером 22 июня примерно между селами Эндирей и Карланюрт. Внимание сотрудников полиции привлекла машина ВАЗ 2109, в которое оказались двое вооруженных мужчин. В ответ на требование сложить оружие и сдаться они открыли огонь.

В результате оба преступника были убиты, в машине нашли автомат и пистолет. Сотрудники полиции в перестрелке не пострадали. По данным НАК, убитые жили в Махачкале, являлись сторонниками ИГ и планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.