В Петербурге за сутки из окон выпали четверо. Выжили двое, в том числе ребёнок двух лет

В минувшую субботу два человека насмерть разбились при падении из окон в разных районах Петербурга. Ещё один добрался до больницы сам, а жизнь ребёнка спасают врачи.

Как стало известно «Фонтанке», незадолго до восьми вечера 22 июня с улицы Веры Слуцкой в Колпино карета скорой забрала мальчика двух лет в тяжёлом состоянии, выпавшего из окна своей квартиры. Ребёнок пролетел восемь этажей, у него диагностировали сотрясение мозга, травмы груди, живота, повреждение внутренних органов и перелом костей таза.

В ночь на субботу в Невском районе города 31-летний житель квартиры на 14 этаже по Белышева, 5/6, упал из окна на глазах у прохожей. Полученные травмы оказались смертельными.

Не выжила и 30-летняя жительница Ломоносова. Незадолго до полуночи она упала из окна квартиры, предположительно, на шестом этаже на улице Победы, 36. Известно, что она живёт вместе с 31-летним сожителем, который был дома во время случившегося. С ним беседует полиция, его подруга скончалась в карете скорой.

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Ещё один не удержавшийся на высоте добрался до Мариинской больницы сам, несмотря на сотрясение мозга, травму головы, живота и тяжёлое состояние в целом. Он рассказал, что в полдень упал с четвёртого этажа на Воскресенской набережной, 14, но не стал уточнять обстоятельства.

Накануне медицинская помощь потребовалась также трём рабочим, под которыми обрушились строительные леса на Рижском проспекте.