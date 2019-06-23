Кудрин отреагировал на реплику Путина одним словом и фотографией

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин разместил фотографию с советником президента Сергеем Глазьевым. Под фотографией 23 июня в своем Twitter он лаконично подписал: «придрейфовал».

В ходе прямой линии 20 июня президент РФ Владимир Путин назвал Кудрина «экономистом, дрейфующим в сторону Глазьева», из-за того что глава Счетной палаты «хочет распечатать нефтяную кубышку».

Президент заговорил об этом после вопроса о влиянии экономистов из 90-ых на сегодняшнюю политику России. Глава государства уверен: «Идеи присутствуют, но системы из 1990-х нет: инфляции, долгов, зависимости от МВФ нет, нет такого, что по полгода не платят зарплату».