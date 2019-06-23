Игроки чемпионата Грузии по футболу вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами. В подобных майках в минувшую субботу на поле появились футболисты кутаисского «Торпедо», «Рустави» и тбилисского «Локомотива».

Как 23 июня сообщает РБК со ссылкой на «Грузия Online», футболисты «Торпедо» вышли на матч против «Сиони» в черных футболках с написанными фразами против России. Игра проходила на стадионе им. 26 мая в Цхалтубо и завершилась победой кутаисской команды со счетом 7:0.

Игроки «Локомотива» и «Рустави», проводившие встречу в Тбилиси, появились на поле в белых футболках, на которых также были нанесены надписи с протестами. Матч завершился вничью 1:1.

РБК направил запрос в федерацию футбола Грузии по поводу правомерности использования политических лозунгов на футболках во время матчей.

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В Грузии с 20 июня проходят массовые акции протеста, которые начались после визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия он занял кресло спикера грузинского парламента, чем вызвал возмущение оппозиционных политиков.

Комментируя ситуацию, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом», заявив, что раскол в стране играет Москве «на руку». После в интервью Euronews она заявила, что политическая ситуация не должна сказываться на российских туристах, которые приезжают в страну.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.