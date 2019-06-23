«Мы отменили выходные, чтобы провести дополнительные исследования». На Марсе нашли еще один признак жизни

Марсоход NASA обнаружил в марсианском воздухе удивительно высокое содержание метана, что может свидетельствовать о наличии на красной планете микробов. Об этом 23 июня рассказывает The New York Times.

«Увидев такой удивительный результат, мы отменили выходные, чтобы провести дополнительные исследования», — цитирует издание научного сотрудника миссии. Новые данные национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США получило в рамках миссии Curiosity.

Как объясняет издание, на Земле метан преимущественно выделяется живыми организмами. На Марсе молекулы газа были бы разрушены за несколько веков, поэтому ученые и выдвинули версию, что метан появился на красной планете сравнительно недавно. Впрочем, есть и альтернативная версия, согласно которой марсианскому газу миллионы лет, просто сейчас он начал выходить из разломов.

Метан на Марсе находят не впервые: 15 лет назад его присутствие зафиксировала автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства. Однако других подтверждений до заявления от NASA не было.

В планах российских исследователей космоса также есть полет на Марс. Об этом глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказывал президенту РФ Владимиру Путину. Строительство ракеты планируют закончить через 9 лет.