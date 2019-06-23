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Общество
23.06.2019 14:09
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«Прямо вот должны». Захарова ответила президенту Грузии на фразу про российских туристов

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая выразила мнение, что политические события в стране не должны сказываться на туристах из России.

На своей странице в Facebook Захарова 23 июня написала, что заявление президента Грузии было подготовлено «с использованием калькулятора». По мнению представителя МИДа, Грузии в первую очередь необходимо обеспечить безопасность российских туристов.

Смутило Марию Захарову и слово «должны».

«Зурабишвили в интервью заявила: «Туристы из России ДОЛЖНЫ приезжать в Грузию, так как ее любят...» Прямо вот должны?» — написала Захарова.

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«Если что-то и ДОЛЖНЫ туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси», – заключила представитель внешнеполитического ведомства.

В интервью Euronews Зурабишвили на английском заявила, согласно переводу телеканала: «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию». В оригинале фраза Зурабишвили звучала так: «tourists should continue to come because they love Georgia», что можно перевести как «туристам следует продолжить приезжать, потому что они обожают Грузию».

Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии. В этой стране с 20 июня проходят акции протеста. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

Оппозиция в Грузии потребовала отставки спикера парламента и запрета правящей партии «Грузинская мечта». Зурабишвили в свою очередь заявила, что «пятой колонной» в стране пытается управлять Россия.

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