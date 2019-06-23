Звездные похороны. Компания Илона Маска отправит в космос прах 152 людей

Компания Илона Маска SpaceX 24 июня запустит в космос ракету-носитель Falcon Heavy, на борту которой помимо научного оборудования будут 152 металлические капсулы с останками людей после кремирования. Об этом 23 июня сообщает издание Business Insider.

Главная цель запуска — вывести на земную орбиту 24 спутника. Мероприятие проходит в рамках Space Test Program-2 при поддержке NASA. Издание отмечает, что человеческий прах на борту космического корабля – это зона ответственности Celestis Memorial Spaceflights. Компания стабильно выкупает свободное место на космических кораблях для космических похорон.

Процесс будет транслироваться в прямом эфире. Ранее Celestis Memorial Spaceflights отправляла в космическое пространство останки известных актеров, инженеров и космонавтов. За перевозку 1 грамма праха коммерсанты берут от 5 тысяч долларов. На сайте компании множество благодарных отзывов, в духе: «Огромное спасибо, что помогли осуществить мечту моего мужа Майкла о космическом полете, более подходящего прощания я и не могла придумать».