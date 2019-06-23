Замглавы петербургского штаба Навального отпустили из полиции без беседы и протокола

В полиции не стали задерживать заместителя главы петербургского штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву, ограничившись экскурсией до отдела. Об этом «Фонтанке» 23 июня рассказали активисты.

По их словам, в Ломоносов Гусеву так и не доставили, изменив маршрут во время поездки. Единомышленники встретили её в начале второго дня у 16-го отдела на Васильевском острове. Причины интереса так и не прояснили: правоохранители не раскрыли Гусевой целей поездки, про якобы возбуждённое уголовное дело речи также не было.

Ольгу Гусеву задержали утром 23 июня. В штабе Навального предположили, что внимание полицейских к ней привлекло видео с «нарисованными» за Александра Беглова подписями. Примерно в то же время о задержании своего координатора Валентина Хорошенина сообщили активисты «Весны». Связаться с ним и уточнить местонахождение не могут до сих пор.