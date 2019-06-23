Усиление безопасности в действии. В Петербурге задержаны замглавы штаба Навального и координатор «Весны»

Предупредив об усиленных мерах безопасности в день праздника выпускников, полиция начала прореживать ряды оппозиционных активистов. В отделы 23 июня увезли двоих.

Как сообщает движение «Весна», их координатора Валентина Хорошенина остановили утром на выходе из дома и пригласили проследовать в УМВД по Ломоносовскому району. Что вызвало интерес к Хорошенину, в движении не знают. Ранее «Весна» анонсировала народный сход против полицейского произвола и сфабрикованных дел. Аналогичные акции после дела Ивана Голунова проходят в нескольких городах России. В Петербурге её не согласовали.

Не досчитались сторонника и в штабе Алексея Навального. Как рассказал в телеграм-канале Навальный, задержана заместитель начальника петербургского штаба Ольга Гусева.

«Полиция заявила, что против неё возбуждено уголовное дело», – пишет оппозиционер.

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Гусева является героиней видео с рисованием подписных листов в поддержку кандидатуры Александра Беглова на губернаторских выборах. Сторонники Навального заявляют, что художествами якобы занимаются чиновники. Полиция по инициативе врио губернатора начала проверку записи.

Ранее петербургский главк сообщил, что располагает информацией о возможных провокациях в день проведения праздника «Алые паруса». Пресекать пообещали в рамках закона, но предупредили – действовать будут жёстко.

«Фонтанка» запросила комментарий у ГУ МВД по Петербургу и области.