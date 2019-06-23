В России начались акции против фабрикации уголовных дел

Согласованные акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, прошли на Дальнем Востоке 23 июня. Об этом сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Сообщается, что мероприятия уже прошли во Владивостоке, где собрались около 30 человек, а также в Хабаровске, где вышли около 100 человек. Обошлось без происшествий.

Согласованная акция на проспекте Сахарова в Москве начнется в 17:00 и будет продолжаться до 19:00.