Петербурженка сгорела в результате «постельного» пожара на Металлистов

Обгоревшее тело женщины нашли после субботнего пожара в пятиэтажке в Калининском районе Петербурга. Предполагается, что хозяйку квартиры сгубили развлечения с огнём и алкоголем.

По информации «Фонтанки», пожар на последнем этаже пятиэтажного дома на проспекте Металлистов, 83, произошёл около половины шестого утра 22 июня. За пределы спальни в двухкомнатной квартире выйти ему не дали. Через час пожарные закончили работы. Сгорел диван, часть обстановки рядом с ним и женщина.

В ней опознали 78-летнюю хозяйку. Рядом с ней остались бутылки из-под спиртного и спички. Предварительной версией возгорания считают неосторожное обращение с огнём. Проводится проверка.