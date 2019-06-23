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Общество
23.06.2019 12:21
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FedEx извинилась за отказ доставить посылку со смартфоном Huawei в США

Американская почтовая компания FedEx извинилась за отказ доставить в США посылку с китайским смартфоном Huawei. Компания назвала произошедшее «операционной ошибкой», пишет 23 июня РБК со ссылкой на Bloomberg.

Об инциденте 21 июня на своей странице в Twitter сообщил журналист американского издания PCMag.com. Британский автор издания хотел отправить редакции в США уже использующийся смартфон Huawei P30, однако FedEx вернула его отправителю. На упаковке было пояснение: «Посылка возвращена из-за сложностей американских властей с Huawei и китайскими властями».

FedEx заявила, что не оставляла лист с пояснением на упаковке и что он, вероятно, принадлежит грузчикам. «Как международная компания, которая перевозит 15 млн посылок ежедневно, мы стремимся соблюдать все правила <...> и адаптировать свои операции в соответствии с меняющейся правовой системой США», — указано при этом в сообщении.

Ранее в июне, отмечает Bloomberg, FedEx уже извинялась за ошибки с доставкой продукции Huawei. Китайская компания заявляла, что доставщик без разрешения перенаправил две посылки для нее из Японии в США вместо Китая. После этого Huawei сообщила о «пересмотре» своих отношений с FedEx и начала расследование в отношении курьерской службы.

В середине мая власти США внесли Huawei и несколько десятков связанных с ней фирм в черный список, запретив этим компаниям покупать американское ПО и оборудование. Впоследствии китайской компании временно разрешили возобновить свою деятельность в США. Американцы объясняли санкции тем, что Huawei в том числе через свое оборудование для сетей 5G занимается шпионажем в пользу Китая.

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