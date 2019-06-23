Аргентинский журналист: «Зенит» готов продать Ригони за 9 млн евро

Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони этим летом может покинуть команду. Об этом в своем Twitter 23 июня сообщает журналист аргентинского СМИ Circulo Central Мати Мендия.

По его данным, Ригони может перейти под флаги аргентинского «Ривер Плейт», клубы ведут переговоры. Цена вопроса — 9 млн евро. Еще две недели назад сообщалось, что «Зенит» хочет получить за аргентинского легионера не менее 15 млн евро.

Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро. Летом 2018 года «Зенит» отдал Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту». В декабре Ригони вернулся в петербургский клуб, сыграв 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе «Зенита» аргентинец стал чемпионом России. По данным «Фонтанки», окружение Ригони не хочет, чтобы аргентинец оставался в «Зените».