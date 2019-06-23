Грабители с костылём обчистили квартиру на Мечников. Хозяин нападения не пережил

Полиция ищет дерзких налётчиков, которых не смутило присутствие жильцов в приглянувшейся квартире в Калининском районе Петербурга. Преступники ушли со скромной добычей, оставив хозяина умирать.

Как стало известно «Фонтанке», в коммунальную двушку на проспекте Мечников, 5, двое незваных гостей вошли в девять вечера 22 июня, подобрав ключи к двери. Находившихся в квартире женщин 28 и 50 лет связали и оставили без телефонов, с 41-летним жильцом деликатничать не стали. Мужчину забили руками и костылём.

Существенно поживиться нападавшим не удалось. В дополнение к гаджетам они отыскали 130 тысяч рублей, прихватили ключи от квартиры и сбежали. Избитый хозяин скончался на месте.

Полицейским налётчиков описали как рослых мужчин славянской внешности не старше тридцати. Один из них был плотнее и запомнился красными руками и лицом. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.