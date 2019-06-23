«Это прорыв, действительно». Опубликовано видео первого применения «Ночным охотником» секретной ракеты

Видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ (модернизированная версия Ми-28H, «Ночной охотник») опубликовал телеканал «Звезда» 23 июня. Внешний вид беоприпаса и ее характеристики засекречены, поэтомы на кадрах она частично размыта.

На кадрах видно, как ракету устанавливают на вертолет, машина поднимается в воздух и поражает макет танка.

Генеральный конструктор «Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля» Виталий Щербина уточнил телеканалу, что такая вертолетная ракета в России первая. Она оснащена головкой самонаведения и может применяться по наземным, подводным и надводным целям. Радиус действия держится в секрете, однако известно, что погрешность составляет несколько десятков сантиметров и ракета способна поражать цели вне зоны действия вражеского ПВО.

Реклама





«В опасную зону экипаж больше не входит. К этому долго шли, это прорыв, действительно», — заявил генконструктор.

Ранее телеканал показал, как вертолет «Ночной охотник» выполнил новую фигуру высшего пилотажа — горизонтальную спираль — официально не получившую названия.