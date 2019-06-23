«Будем пресекать жёстко». Петербургская полиция готовится к провокациям на «Алых парусах»

Информация о возможных попытках дестабилизировать порядок на празднике выпускников, который пройдёт 23 июня, поступила в полицию Петербурга. Горожан и гостей города просят отнестись к усилению безопасности с пониманием.

Как сообщает петербургский главк, ограничения коснутся в первую очередь движения транспорта в центре города. Кроме того, предполагается досмотр подозрительных людей и автомобилей.

«Меры направлены на то, чтобы ничто не могло омрачить праздник, организованный для наших детей, который уже давно стал визитной карточкой Петербурга», – объясняют в ГУ МВД по Петербургу и области, отмечая, что располагают сведениями о возможных провокациях.

Реагировать на нарушения порядка обещают строго в рамках законодательства и предупреждают, что пресекать нарушения порядка будут жёстко.

Праздник «Алые паруса» с новым хедлайнером – бригом «Россия» – пройдёт в ночь с 23 на 24 июня. «Фонтанка» рассказывала о масштабе ограничений движения.