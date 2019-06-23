В Невском районе три часа тушили бывший завод «Спорт». Огонь охватил тысячу квадратных метров

Сильный пожар произошёл в Невском районе Петербурга под утро 23 июня. Административное здание, в котором раньше располагался завод «Спорт» тушили по повышенному номеру сложности.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о пожаре на улице Профессора Качалова, 8, поступила за несколько минут до четырёх часов утра. В трёхэтажном административном здании огонь распространился на тысячу квадратных метров, пламя сожгло строительные леса и вырывалось с верхнего этажа.

В начале пятого пожару присвоили второй из пяти рангов сложности. На место съехались 24 расчёта и 74 человека. Предотвратить распространение огня удалось через час. В семь часов утра пожар потушили.

По информации из открытых источников, здание построено в 1964 году под завод «Спорт», основанный Спорткомитетом СССР. В состав предприятия входили цеха по производству металлического спортинвентаря, выпуску спортивного трикотажа, изделий из кожи, пластмассы. Сейчас в здании расположен БЦ «Завод Спорт», три этажа арендуют различные компании.