«Я просто остановил его выполнение». Трамп опроверг отмену приказа о ракетном ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о ракетном ударе по Ирану после уничтожения американского беспилотника, а его просто неправильно поняли.

«Я никогда не отменял приказ об ударе против Ирана, как некорректно написали некоторые. Я просто остановил его выполнение в тот самый момент», – написал Трамп в своем Twitter 23 июня (по мск).

Ранее американский призидент сообщад, что счел неправильным возможную гибель 150 человек из-за одного потерянного дрона и заявил, что готов сделать Иран «снова великим», но ядерное оружие заполучить не позволит.

При этом The Washington Post со ссылкой на источники выяснила, что 22 июня президент США Дональд Трамп одобрил проведение наступательных кибератак на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пуском ракет. Пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит заявила изданию, что ведомство не обсуждает «операции, разведывательную деятельность и планы в киберпространстве» в целях безопасности.

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Об отмене Трампом приказа о ракетном ударе стало известно газете The New York Times, которая написала, что этот в момент самолеты ВВС США находились уже в воздухе.

20 июня Иран с помощью ракеты уничтожил американский дрон. Иранские военные заявили, что беспилотник сбили после того, как он вошел в воздушное пространство Ирана, власти США это отрицают.