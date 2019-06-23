В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией. Из трех миллионов долларов авиакомпания выплатила два

Основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной.

Он сообщил, что долг действительно существовал несколько лет назад и составлял 3 млн долларов.

«В те годы власти заявили нам, что если мы покроем часть этого долга, Georgian Airways станет единственной авиакомпанией, которая сможет выполнять полеты в Россию», — цитирует 23 июня Гаяшвили РБК со ссылкой на Commersant. Он добавил, что компания заплатила 2 млн долларов.

Как сообщил Минтранс России, общая сумма задолженности Грузии составляет 792,5 тыс. долларов и 592,2 тыс. рублей без учета накопившихся пени. В министерстве заявили, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее.

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Ведомство также объявило, что с 8 июля грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию. Мера продлится до погашения задолженности и предоставления российской стороне программ авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с этого же дня российские авиакомпании временно не смогут осуществлять полеты в Грузию. Кроме того, глава государства поручил правительству принять меры по вывозу из Грузии российских туристов. Это произошло на фоне протестных акций в Тбилиси, которые начались из-за инцидента с участием депутата Госдумы России и президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова: 20 июня во время заседания в грузинском парламенте он сел в кресло спикера.

После запрета Georgian Airways предложили пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва и отметили, что на пересадку будет гарантирован час.