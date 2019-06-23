«Люди должны иметь возможность приезжать к нам». Президент Грузии заступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посчитала, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить ее страну. Зурабишвили особо отметила, что единственная перспектива Грузии — Евросоюз и признала, что напряженность в отношениях с Россией существует давно.

Зурабишвили посчитала неправильным решение российского президента Владимира Путина приостановить полеты в Грузию. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», — цитирует 23 июня президента РБК со ссылкой на телеканал Euronews.

По ее словам, политики и руководители должны решить существующую проблему и «объединить грузинские территории». «Но это не должно никоим образом влиять на туристов и население», — добавила она.

Зурабишвили добавила, что, несмотря на большое число российских туристов в последние годы, за все это время «обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения».

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Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии. В этой стране с 20 июня проходят акции протеста. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

Оппозиция в Грузии потребовала отставки спикера парламента и запрета правящей партии «Грузинская мечта». Зурабишвили в свою очередь заявила, что «пятой колонной» в стране пытается управлять Россия.