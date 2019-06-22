Госнаграды не продаются. eBay вычистила объявления о продаже медалей Великой Отечественной войны

Компания eBay удалила веб-страницы с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны, избавиться от которых потребовал Роскомнадзор. Об этом «Фонтанке» 22 июня сообщили в пресс-службе интернет-аукциона.

«Компания eBay уже удалила и продолжит удалять все товарные объявления, связанные с российскими и советскими наградами и медалями», – заверили в eBay, добавив, что желающие торговать на платформе не должны игнорировать нормы законодательства.

Приобретение и сбыт госнаград является уголовным преступлением, а распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, в свою очередь расходится с законом «Об информации». Об этом 22 июня напомнил Роскомнадзор, насчитавший на американской интернет-платформе 32 предложения о продаже наград.