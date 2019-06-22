СМИ узнали содержание записки, за потерю которой было стыдно Путину

Случай с потерянной запиской, который не даёт покоя Владимиру Путину, произошёл девять лет назад в Сыктывкаре. Суть просьбы упавшей на колени женщины 22 июня раскрыли журналистам.

История произошла в сентябре 2010 года, когда на тот момент председатель правительства Путин был в Коми с рабочей поездкой. В попавшей к нему в руки записке были изложены просьбы от двух женщин, рассказал муж одной из них Владимир Щербин.

В надежде, что кто-то из них прорвётся к премьер-министру, женщины скооперировались и написали две одинаковые записки. Жене Щербина миновать охрану не удалось, это смогла сделать её союзница.

«Вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать. <...> Действительно встала на колени. <...> В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял», – рассказал Щербин агентству РИА Новости.

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По его воспоминаниям, жену интересовал земельный вопрос для многодетных семей, вторая женщина писала о сыне, который, как она считала, был осуждён незаконно.

Историей, за которую стыдно, президент завершил «Прямую линию» 20 июня. О коленопреклонённой женщине и её записке, которую потеряли его помощники, он рассказал со слезами на глазах. Прочитать её он не успел, но предположил, что речь шла «о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или что-то в этом роде». По словам Владимира Щербина, его жена всё это время была уверена, что цель достигнута, потому что тему земель для многодетных Путин поднял через пару месяцев после случившегося.