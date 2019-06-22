В Грузии отреагировали уголовным делом на нападение на съёмочную группу телеканала «Россия 24»

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту нападения на российских журналистов в Тбилиси. Об этом 22 июня сообщает Imedi News.

По информации издания, случившееся квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – как воспрепятствование журналистской деятельности и насилие, совершённое группой лиц в отношении двух и более человек.

Телеканал «Россия 24» заявил, что избить корреспондента и оператора попытались во время записи интервью с владелицей одного из туристических агентств в Тбилиси. Агрессивно настроенные молодые люди выкрикивали националистические лозунги, но сбежали после вмешательства супруга хозяйки турагентства.

Российский МИД потребовал от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для журналистов РФ и всех россиян, которые находятся в стране. Накануне Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Запрет начнёт действовать с 8 июля и коснётся также грузинских авиакомпаний. Протесты оппозиции в стране продолжаются.