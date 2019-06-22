Вандалы против каршеринга. После серии нападений на машины с Красным Селом попрощалась последняя компания

Охотники на каршеринг методичными нападениями на машины окончательно изгнали сервисы поминутной аренды из Красного Села. Последний задержавшийся в районе CarSmile спасает свой автопарк из опасной локации Петербурга.

Видеозапись очередной атаки на каршеринг 22 июня опубликована в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». В этот раз жертвой стал кроссовер, припаркованный у торгового комплекса «Тетрис» на проспекте Ленина. Камеры зафиксировали молодого человека, который, проверив отсутствие свидетелей, камнем разбивает стекло, пробирается внутрь и через некоторое время бросает подбитый автомобиль. Его агрессивный настрой поддерживают приятели.

После серии аналогичных нападок 14 июня эвакуировал свои автомобили сервис «Делимобиль». Транспорт CarSmile появлялся в районе реже, что, видимо, позволило оператору продержаться несколько дольше, но сегодняшняя атака стала последней каплей. В сервисе «Фонтанке» подтвердили, что в субботу убрали парковочную зону из Красного Села. Причиной назвали порчу автопарка вандалами.

На странную охоту на каршеринг жители Красносельского района начали обращать внимание с апреля. Арендованным автомобилям били стёкла, портили двери, прокалывали шины. В соцсетях отмечают, что под удар машины попадают и в других частях города, но с заметно меньшей частотой.