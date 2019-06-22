В Тбилиси продолжаются протесты: у здания парламента снова собрались люди

В Тбилиси проходит новая акция протеста. При этом количество пришедших людей значительно меньше, чем фиксировалось в предыдущие дни.

У здания парламента собралась в основном молодежь, рядом дежурит полиция и скорая помощь, сообщает 22 июня РИА Новости.

Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в ходе акции были задержаны 305 человек, из которых 121 приговорили к административному аресту.

Люди вышли на улицу под предлогом несогласия с действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.

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Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.

В результате всех этих событий Кремль для обеспечения безопасности граждан с 8 июля запретил авиаперевозчикам совершать перелеты между Грузией и Россией. Запрет коснулся и отечественных, и грузинских авиакомпаний.