В Кронштадте тушат пожар на старинных военных складах

Пожарные борются с огнём в складских помещениях в Кронштадтском районе Петербурга. Об этом вечером 22 июня рассказали очевидцы.

Как рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», хозяйственные постройки заливают водой за Обводным каналом в районе пересечения Коммунистической и Петровской улиц. В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» подтвердили информацию, уточнив что в не эксплуатируемом здании загорелся мусор.

Силами четырёх расчётов МЧС и одного от Минобороны возгорание потушено. Пострадавших нет.