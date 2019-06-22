Россиянке Марии Бутиной в США сократили тюремный срок на 10 дней

Срок тюремного заключения россиянки Марии Бутиной в США сократили на 10 дней. Об этом сообщае телеканал «360».

Информацию об изменении времени заключения журналистам сообщил председатель Комитета по международным делам госдумы Леонид Слуцкий после разговора с отцом Бутиной.

Срок заключения уменьшился после апелляции. Теперь Бутина станет свободной 25 октября.

Россиянка осуждена в США по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии. Ранее сообщалось, что сумма её долгов за адвокатскую помощь, по последним данным, составляет 43 млн рублей, из которых собрали 10 миллионов.