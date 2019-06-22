СМИ: Иран казнил сотрудника оборонной сферы, обвинив в шпионаже в пользу США

Сотрудника иранской оборонной сферы казнили в Иране, признав виновным в шпионаже в пользу США. Об этом сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана 22 июня.

«Постановление о казни бывшего сотрудника, работавшего на договорной основе в министерстве обороны, который шпионил в пользу правительства США, было приведено в исполнение», — приводит сообщение организации РИА Новости.

Речь идет о Джаляле Хаджи Заваре. Его обвинили в сотрудничестве с ЦРУ в 2010–2011 годах. Когда шпионаж раскрылся, мужчину лишили всех гражданских прав и привилегий. Его супругу отправили за решетку на 15 лет — считается, что она помогала мужу в его шпионской работе.

Отношения США и Ирана резко ухудшились с момента прихода к власти администрации Дональда Трампа.

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Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана 20 июня заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Президент Трамп, как пишут СМИ, в последний момент отменил приказ об ответном ударе по Ирану.