«Требуем обеспечить безусловную безопасность». МИД РФ направил грузинским властям заявление
Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление в адрес грузинских властей. Дипведомство потребовало обеспечить «безусловную безопасность» для российских журналистов и всех граждан РФ, находящихся в стране.
«Сегодня в Тбилиси была предпринята попытка нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» со стороны агрессивно настроенных радикальных элементов. До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ. Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», – говорится в заявлении МИДа от 22 июня.
Ведомство также сообщает, что ждет реакции от профильных международных организаций. Особенно дипломаты ждут реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.
За несколько часов до заявления МИД телеканал «Россия 24» заявил о попытке нападения на своего корреспондента во время записи интервью с владельцем одного из туристических агентств в Тбилиси.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну и вернуть средства. Авиакомпании возвращают деньги за проданные билеты.
Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. Позднее стало известно, что российские власти также запретят грузинским перевозчикам выполнять рейсы в российские аэропорты с 8 июля. «Фонтанка» составила инструкцию-памятку для всех, в чьих планах фигурировала Грузия.
Справка:
Решения российского лидера связаны с обстановкой в Грузии. Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек. Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.
Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.