«Требуем обеспечить безусловную безопасность». МИД РФ направил грузинским властям заявление

Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление в адрес грузинских властей. Дипведомство потребовало обеспечить «безусловную безопасность» для российских журналистов и всех граждан РФ, находящихся в стране.

«Сегодня в Тбилиси была предпринята попытка нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» со стороны агрессивно настроенных радикальных элементов. До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ. Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», – говорится в заявлении МИДа от 22 июня.

Ведомство также сообщает, что ждет реакции от профильных международных организаций. Особенно дипломаты ждут реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

За несколько часов до заявления МИД телеканал «Россия 24» заявил о попытке нападения на своего корреспондента во время записи интервью с владельцем одного из туристических агентств в Тбилиси.

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Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну и вернуть средства. Авиакомпании возвращают деньги за проданные билеты.

Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. Позднее стало известно, что российские власти также запретят грузинским перевозчикам выполнять рейсы в российские аэропорты с 8 июля. «Фонтанка» составила инструкцию-памятку для всех, в чьих планах фигурировала Грузия.