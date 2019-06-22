Швеция объявила в международный розыск россиянина, который забрал своих дочерей из приемной семьи выходцев из Ливана

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который сбежал в Польшу с тремя детьми. Шведский суд требует вернуть Лисова, забравшего трех своих дочерей из приемной семьи выходцев из Ливана, на территорию королевства.

«Швеция выдала европейский ордер на арест Дениса Лисова, который, желая защитить своих дочерей, забрал их из приемной семьи в Швеции и уехал с ними в Польшу», – сообщает 22 июня РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Бартоша Левандовского.

Адвокат пояснил, что Польша после получения ордера обязана задержать россиянина, но выразил надежду, что польские власти «встанут на сторону семьи» при рассмотрении этого вопроса, поскольку ранее уже взяла мужчину с детьми под свою защиту.

Россиянин с женой и детьми перебрался в Швецию из Хабаровска. В 2017 году у женщины диагностировали тяжелое заболевание и поместили в клинику, мужчина воспитывал дочерей один. Социальные службы Швеции решили, что он не справляется с уходом, изъяли девочек и поместили в приемную семью выходцев из Ливана. После чего Лисов забрал детей и вылетел в Польшу. В апреле пограничники задержали россиянина в аэропорту Варшавы, откуда он хотел отправиться в Москву. После этого Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца, а до начала рассмотрения этого вопроса польский суд разрешил мужчине взять детей под свою опеку в Варшаве. Лисов рассказал, что собирается найти в Польше работу и жилье, устроить дочерей в детский сад и школу при посольстве РФ.