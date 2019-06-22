«Официального названия пока нет». Вертолет «Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа

Новую фигуру высшего пилотажа выполнил российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник». Официального названия «горизонтальная спираль» пока не получила, сообщает 22 июня телеканал «Звезда», опубликовавший кадры с полетом.

В комментарии к видео уточняется, что вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси.

«У этой фигуры высшего пилотажа своего названия пока нет», – говорится в описании.

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Ми-28 – российский ударный вертолет. Главная задача вертолета – уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Также в России завершили испытания модернизированного вертолета Ми-28НМ под названием «Ночной суперохотник». С начала года вертолет проверили в условиях горной и пустынной местности в Сирии. В мае президент страны Владимир Путин поручил к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных Ми-28НМ.