В Янино петербуржец неудачно выступил в роли Отелло и получил удар ножом

Конфликт молодой пары во Всеволожском районе Ленинградской области закончился кровопролитием. В больницу уехал распустивший руки петербуржец, а в полицию доставлена его подруга, которой шекспировские страсти пришлись не по нраву.

Как пишет издание 47news, 35-летнего петербуржца медики забрали из дома в Янино 22 июня. Ранение не проникающее, но достаточно тяжёлое, и мужчину поместили в реанимацию. По предварительной информации, своим состоянием он обязан 29-летней подруге, ссорой с которой закончился вечер.

Предполагается, что темперамент подогрел алкоголь, и в какой-то момент мужчина начал душить свою слабую половину. Образумить его она не смогла и, видимо, отбиваясь, схватила нож.

По информации 47news, женщина работает на вольнонаёмной должности в прокуратуре одного из районов Ленобласти. Из полиции её отпустили под подписку.

Следствие квалифицировало произошедшее как причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.