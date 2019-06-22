Горизбирком обязал муниципальные комиссии принимать кандидатов без обеда и выходных

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отреагировала на жалобы кандидатов, которые не могут попасть в муниципальные избиркомы. Как писала «Фонтанка», в нескольких муниципалитетах города, в частности «Сосновском» и «Звездном», были образованы искусственные очереди, из-за которых независимые кандидаты не могли подать документы на выдвижение.

Как сообщили 22 июня в пресс-службе Горизбиркома, на созванном в субботу заседании было принято решение обязать ИКМО (избирательные комиссии муниципальных образований) осуществлять прием документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов, с 9:00 до 18:00. В случае необходимости время работы должны продлить, чтобы все желающие могли подать документы.

Также муниципальным избиркомам рекомендовано отсчитывать срок, в течение которого могут заявляться кандидаты, на следующий день после «надлежащего опубликования решения о назначении выборов депутатов муниципального совета».

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как ведётся приём документов в муниципалитете «Звездное».