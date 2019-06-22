Всех касается. Власти России запретят грузинским авиакомпаниям летать в Россию

Грузинским авиаперевозчикам Georgian Airways и MyWay Airlines будет запрещено выполнять рейсы в российские аэропорты с 8 июля и на неопределенный срок. Об этом 22 июня со ссылкой на государственные информационные агентства сообщает «Медуза».

Министерство транспорта подтверждает эту информацию. Сообщается, что запрет вводится для обеспечения достаточной безопасности, а также из-за наличия просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность. За несколько часов до запрета в Georgian Airways заявили: «Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну и вернуть средства. Авиакомпании возвращают деньги за проданные билеты.

Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. «Фонтанка» составила инструкцию-памятку для всех, в чьих планах фигурировала Грузия.