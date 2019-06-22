«Зевнул, вильнул и перевернулся». На пустой улице Кустодиева автомобиль очутился на крыше

Водитель легковушки умудрился перевернуться буквально на ровном месте в Выборгском районе Петербурга днем 22 июня. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».

По рассказу очевидца, на улице Кустодиева мужчина во время вождения якобы отвлекся на телефон, зацепил припаркованную у обочины машину и опрокинул свой автомобиль на крышу.

Фото: Читатель «Фонтанки» Владимир

«Зевнул», засмотревшись на телефон, вильнул, зацепил припаркованную у обочины машину и перевернулся», – сообщил читатель «Фонтанки» и подытожил, что выбрался водитель самостоятельно, а значит, видимо, сильно не пострадал.