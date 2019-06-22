«Очень трагическое дело». Фронтмент System of Down поддержал сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве отца

Российский суд должен проявить снисходительность к трем сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook заявил основатель и вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян.

«Очень трагическое дело в российских судах еще больше обнажает провал этой системы в отношении жертв бытового насилия и противопоставления правых внутри страны. Это сложный случай с множеством жертв, кроме умерших. Это яркий пример того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия и преследования могут привести к жестокой мести. Суды должны проявить снисходительность к этим девочкам, учитывая системный сбой», – написал Танкян.

Резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа прошлого года. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. Девушки утверждали, что якобы не раз становились жертвами инцеста. Младшая из фигуранток – еще несовершеннолетняя, ее признали невменяемой.

Первые два месяца после задержания сестры Хачатурян провели в СИЗО, потом их отпустили, запретив совершать определенные действия (например, пользоваться сотовыми телефонами, интернетом). Позже у убитого Михаила Хачатуряна посмертно нашли расстройство личности.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По мнению защитников, эта квалификация самая тяжёлая из всех возможных, следствие, считают адвокаты, не трактовало действие девушек как необходимую защиту перед отцом-агрессором.