Телеканал «Россия 24» заявил о нападении на своих журналистов в Тбилиси

Телеканал «Россия 24» заявил о нападении на своего корреспондента во время записи интервью с владельцем одного из туристических агентств в Тбилиси 22 июня. Информация опубликована на официальном сайте телеканала.

Сообщается, что к съемочной группе подошли агрессивные молодые люди и начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить журналистов. В «России 24» утончили, что на выручку пришел супруг хозяйки турагентства, в итоге драку предотвратили, а молодые люди убежали.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии.

Вечером 21 июня протесты в Тбилиси, имеющие яркую антироссийскую направленность, продолжились.