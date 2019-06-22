Из горящего дома в Шушарах эвакуируют жильцов. Огонь охватил два этажа

В Пушкинском районе Петербурга огонь из вспыхнувшей квартиры перекинулся к соседям. Отправиться на вынужденную прогулку днём 22 июня пришлось жителям двух этажей.

Фото: Читатель «Фонтанки» Максим

Как сообщили в городском МЧС, помощи пожарных запросили из девятиэтажки на Ростовской улице, 22, в Шушарах. На восьмом этаже загорелась обстановка балкона, с предпоследнего этажа огонь перебрался выше.

В четверть пятого вечера площадь горения составила 20 квадратных метров, пожар локализован. В ведомстве уточнили, что с 8 и 9 этажей эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.