«Условно смертельно» Валуев рассказал, как проходит терапию из-за опухоли мозга

Депутат Государственной думы Николай Валуев ежемесячно проходит терапию из-за опухоли головного мозга. Экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе 22 июня цитирует «Чемпионат.com».

Валуев назвал свое заболевание «условно смертельным» и признал, что ложился на операционный стол отнюдь не как герой. «Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. В итоге в России профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца убрать опухоль, потому что там очень важные сосуды головного мозга. Он принял верное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», – приводит слова депутата издание.

Ранее Николай Валуев рассказывал, что оставил бокс именно из-за опухоли размером «с желудь». Напомним, что Валуев — бывший боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, политический деятель. Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA (2005—2007, 2009), временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA (2008—2009). Депутат Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России», первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года.