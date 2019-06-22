После просьбы Беглова полиция взялась за видео с «нарисованными» за врио подписями. С выводами просят не спешить

Полиция разбирается с возможным нарушением избирательного законодательства, которое показал в видеообличении петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального.

«Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений», – говорится в официальном заявлении петербургского главка 22 июня. Всех заинтересованных предупреждают, что «делать выводы пока преждевременно».

Накануне проверку инициировал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он заявил, что его штаб общественной поддержки не имеет отношения к тому, что творится на видео. Показанное на записи он считает «либо провокацией, либо злым умыслом, либо какой-то глупостью», разобраться попросил полицию.

Ранее активисты опубликовали видео, сделанное якобы в администрации Выборгского района Петербурга. Они утверждают, что застали чиновников за рисованием подписных листов в поддержку кандидатуры Беглова на губернаторских выборах, которые пройдут 8 сентября.