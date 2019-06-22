В Татарстане призывники устроили массовую драку. Прокуратура проверяет военкомат

В Набережных Челнах сбор призывников у военкомата закончился массовой дракой, в которой разбирается прокуратура. В потасовке приняли участие жители Тукаевского района и поселка ГЭС.

Видеозапись, на которой видно, как около десятка мужчин бьют друг друга руками и ногами, появилась накануне в социальных сетях. В пресс-службе МВД Татарастана уточнили, инцидент произошел 20 июня рано утром между двумя группами молодых людей.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц военкомата на предмет исполнения законодательства при организации призыва», – сообщил 22 июня РБК официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.

Слухи о погибших в результате стычки в полиции опровергли и уточнили, что к медикам обратились двое участников потасовки.