В Грузии думают, что ответить на запрет российским авиакомпаниям на полеты в страну

Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке полетов в страну, сообщил спецпредставитель премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе.

Он добавил, что после серьезного анализа последуют более подробные комментарии. «Безусловно, наша задача — защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам», — сообщил он 22 июня ТАСС.

Советник премьер-министра Грузии по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани, в свою очередь, указал, что «радикальная политическая повестка как на межгосударственном уровне, так и внутри страны, равномерно вредит интересам обоих государств». Его слова приводит РБК со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

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Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии.

Вечером 21 июня протесты в Тбилиси, имеющие яркую антироссийскую направленность, продолжились.