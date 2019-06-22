В «Сокольниках» рассказали, почему дети выпали из кабинки аттракциона. На месте ЧП работают следователи

В парке «Сокольники» рассказали подробности утреннего происшествия на аттракционе «Колобок», в результате чего пострадали трое детей. На месте инцидента работают следователи.

Как 22 июня сообщила радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь парка Екатерина Самарина, нарушения допустили сотрудники арендатора площадки.

По ее словам, при работе аттракциона «Колобок» произошла механическая поломка, в результате которой сломался болт оси крепления кабины. «Произошло проседание кабины с высоты 20 см и автоматическая последующая остановка аттракциона. Персоналом арендатора площадки была нарушена техника безопасности при эвакуации, в связи с чем пострадало трое детей», – рассказала она.

В результате падения дети получили ушибы, у одной из девочек диагностировали сотрясение мозга.

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В Следственном комитете по Москве сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.