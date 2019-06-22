Купальный сезон собирает жертвы. Тонут в озёрах, пожарных водоёмах и собственной ванне

Как минимум четыре человека погибли, спасаясь от жары в водоёмах Петербурга и Ленинградской области. Тело одного из купальщиков так и не нашли.

Как стало известно «Фонтанке», около половины девятого вечера 21 июня желание охладиться сгубило 58-летнего жителя деревни Новое Девяткино. После пятиминутного заплыва в пожарном водоёме он ушёл под воду и не выплыл. Приятель вытянул его на берег, но спасти не успел.

Примерно в это же время утонувшего мужчину нашли в посёлке Семиозёрье в Выборгском районе Ленобласти. Тело в пожарном пруду на территории базы по лесозаготовке заметил начальник участка. В утонувшем он узнал 50-летнего украинца, который жил на базе и собирался возвращаться на родину. Рядом с его телом обнаружили станок и пену для бритья.

Не смог выплыть и 34-летний отдыхающий на берегу Тохкологского озера во Всеволожском районе Ленобласти. Знакомые потеряли его из виду вскоре после полудня, к девяти вечера спасатели достали со дна его тело.

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В Верхнем Суздальском озере около пяти часов вечера пропал 31-летний житель военного городка «Ваганово-2». Компания заметила его отсутствие через полчаса, ещё час безуспешно пытались отыскать самостоятельно. 20 июня здесь же утонул мужчина и едва не утонул мальчик. Ребёнка удалось спасти.

Ещё одного утопленника нашли в квартире на Кингисеппском шоссе, 12/4. Тело 71-летнего пенсионера без следов насильственной смерти достали из собственной ванны.