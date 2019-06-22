На eBay нашли торговлю орденами и наградами времен Великой Отечественной. Роскомнадзор требует удалить страницы

У компании eBay потребовали удалить 32 веб-страницы с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны. Документ направила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Как сообщается 22 июня на сайте регулятора, на основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений в американскую интернет-компанию eBay направлены требования об удалении объявлений с информацией о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия.

«В настоящий момент с 11 интернет-страниц в указанный срок удалена запрещенная информация, ожидается удаление еще с 21», – добавили в ведомстве.

В России за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР и СССР предусмотрена уголовная ответственность.