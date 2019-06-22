Стритрейсинг по-фински: в Иматре пройдёт ЧМ по катанию мужей в тележках

Чемпионат мира по катанию мужей в тележках возвращается в Финляндию после почти десятилетнего перерыва.

Необычное соревнование в формате стрит-рейсинга пройдёт 6 июля в Иматре. Об этом сообщается на сайте города.

Правила просты: женщина должна как можно быстрее прокатить в тележке мужа по заранее установленному маршруту. При этом участие в состязании бесплатное, желающим просто нужно оставить заявку на сайте.

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Чемпионат устроят в районе Иматранкоски.По окончании соревнований гостей праздника порадует одна из главных достопримечательностей Финляндии – в 18.00 забурлит вода в водоскате Иматранкоски. Завершится день чемпионата бесплатным концертом в Коскенпаррас.

Финны давно известны необычными соревнованиями. Среди них – чемпионат по переноске жён, болотный футбол, футбол в тапочках, забег на лыжах в платьях по болоту, ЧМ по игре на невидимой гитаре, забег на лошадях на палках, чемпионат по бегу задом наперёд, чемпионат по разговорам о погоде, чемпионат по пинанию стены. В Кангаслампи 29 июня фермеры устроят чемпионат по метанию табуретки для дойки коровы, а 11 июля в Йоэнсуу впервые пройдёт ЧМ по вязанию под хеви-метал.