«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжит летать в Россию, несмотря на ограничительные меры, которые накануне своим указом ввел президент России Владимир Путин.

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.

О полном прекращении авиарейсов в Грузию уже заявили «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia. В Ростуризме объяснили, каким образом российские туристы смогут получить деньги за авиабилеты.

Президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. Вечером 21 июня протесты в Тбилиси, имеющие яркую антироссийскую направленность, продолжились.