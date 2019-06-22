«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжит летать в Россию, несмотря на ограничительные меры, которые накануне своим указом ввел президент России Владимир Путин.
«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.
О полном прекращении авиарейсов в Грузию уже заявили «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia. В Ростуризме объяснили, каким образом российские туристы смогут получить деньги за авиабилеты.
Президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.
Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. Вечером 21 июня протесты в Тбилиси, имеющие яркую антироссийскую направленность, продолжились.
Справка:
Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек.
Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.
Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.